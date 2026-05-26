Santiago Díaz pone a Jotadé a investigar un caso que le va a tocar muy de cerca

El Festival Aragón Negro se vuelve a celebrar un año más y lo hace con presentaciones como la de la última novela del escritor Santiago Díaz: “El amo”. Una novela que comienza con el hallazgo de un cadáver, el de una mujer a las afueras de Madrid que había desaparecido años antes y que ha sido asesinada después de dar a luz. “La historia detrás de El amo es una historia difícil, dura, sobre alguien que se dedica a secuestrar chicas, las deja embarazadas y, una vez que dan a luz, las mata y las abandona”, explica el autor.

Pero ahí está el subinspector de policía Juan de Dios Cortés, o lo que es lo mismo Jotadé, para encontrar al culpable, aunque no será sencillo porque la historia dará un giro y el asesino “está mucho más cerca de lo que él piensa”, cuenta Díaz. Este tipo de novelas “se mueven por lugares complicados que la gente normal no estamos acostumbrados a frecuentar, y eso les da un especial atractivo”, añade Díaz. Lugares en los que a veces es complicado introducirse porque hay muchos clichés que no dejan de ver todo lo que hay y que, realmente, son lugares desconocidos.

En “El amo”, Santiago Díaz recupera a Jotadé. El protagonista de una trilogía del que tenemos el segundo libro. “Llama mucho la atención por su condición. Es un policía gitano y eso ya conlleva el que sea alguien inadaptado allá donde esté, porque en la comisaría nadie se fía de él porque es gitano y en su barrio nadie se fía de él porque es policía”, explica Díaz, quien añade que “es un personaje mucho más completo y mucho más humano de lo que parece, es alguien mal hablado, no cumple las normas, es irreverente, todo eso está claro, pero después es alguien muy leal, es un buen policía, es alguien que es en esencia bueno aunque meta mucho la pata”.

El Festival Aragón Negro supone un encuentro con los lectores, algo que resulta muy reconfortante para el autor porque supone “encontrarte con los lectores, que te digan lo que han sentido, lo que les ha hecho pensar o lo que les ha ayudado en determinados momentos la lectura de tus novelas, es para mí maravilloso y de verdad que es el momento que más disfruto, el encontrarme cara a cara con los lectores”.