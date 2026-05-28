Malefant, aventura y amor en la apuesta fantástica de Andrea Izquierdo

La joven escritora zaragozana Andrea Izquierdo ha lanzado una nueva novela: Malefant. Toda una aventura fantástica con muchos ingredientes como pruebas a vida o muerte, el amor o las condiciones más bajas de la condición humana. “Yo buscaba hacer una trama que enganchara mucho al lector, que lo ayudara a desconectar con pruebas de todo tipo, de ingenio, pruebas físicas y también, por otro lado, un romance de estos que van a fuego lento, que pasan por momentos complicados de la vida, con un duelo por ahí en medio. Todo esto aderezado con mucha acción”, explica Izquierdo.

Al leer Malefant encontrarán inspiración en Harry Potter y los Juegos del Hambre ya que la autora ha querido rendir homenaje a las lecturas de su adolescencia. De ahí que la protagonista entre en un torneo en el que no quiere participar y se ve obligada a enfrentarse a todo tipo de pruebas y en el que le pasan cosas inesperadas que juegan con tu mente e incluso engañan al propio lector.

Andrea Izquierdo explica que “suelo escribir esas historias que a mí me gustaría encontrar en la librería. Sobre todo, me inspira el amor, el anhelo, momentos también complicados que atravesamos y cómo al final las cosas van encajando y van saliendo bien”. Esta es la decimoquinta novela de Andrea y todas han estado enfocadas al público juvenil, “es un lugar muy agradecido, el público es súper entregado y tiene muchísima pasión y me encanta cómo tratar temas como el amor tóxico, el duelo, trastornos alimenticios, cosas que pueden preocupar a los jóvenes y que muchas veces quizá se tratan más como un tabú y se esconden, me gusta tratarlos con naturalidad y realismo”.

Temas que resulta más sencillo tratar en novelas fantásticas en las que, como indica la escritora zaragozana, no hay a limitaciones como si escribes algo más realista, “hay más libertad para poder explorar lo que tú quieras e inventarte las reglas del mundo”, asegura.

Andrea Izquierdo estará en la Feria del Libro de Zaragoza y ha mostrado su agradecimiento porque las editoriales apuesten por el tipo de literatura que ella realiza y por los autores nacionales en formatos como el que se puede encontrar Malefant, de tapa dura y los cantos decorados.