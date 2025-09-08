Blue Jeans introduce al lector en el mundo editorial a través de un thriller

La última novela de Francisco de Paula, Blue Jeans, se titula “La última vez que pienso en ti” y se trata de un thriller. Una novela que comienza con el fallecimiento de una escritora joven que quiere dedicarse a la literatura. Se llama Ángela Fletcher y consigue publicar su primer libro, pero en la noche previa a Sant Jordi, desaparece de forma sospechosa. Un chico que conoce en una presentación y con el que tiene un flechazo, es el encargado de buscarla. Mientras tratan de localizarla, la policía encuentra el cadáver de otra chica, también escritora.

Además de esta historia que marca el eje de la novela, se conoce también todos los entresijos del mundo editorial. Los escritores nóveles y mucha gente tiene una imagen muy idílica de lo que es el mundo editorial y nunca más lejos de la realidad. Blue Jeans explica que no es un camino fácil y que todo lleva un proceso: la letra pequeña de los contratos, promesas de ser algo increíble y que luego se frustran, que no todo el mundo llega a la cima desde el primer intento.

Para Francisco de Paula, “escribir es muy difícil y vivir de los libros es un milagro”. Cuenta cómo no hay mucha gente que viva sólo de escribir libros y hay una idea generalizada de que por escribir un libro ya te haces famoso y vas a escribir para grandes editoriales y no es así, “las cosas se hacen poco a poco y hay que trabajar mucho, incluso te llevas algún que otro ‘no’ en el camino”.

Pero en la novela también se tratan otros temas que preocupan mucho a los jóvenes como la salud mental, aparece el colectivo LGTBIQ+ con una chica que no entienden en su casa que le gusten las chicas, se trata la relación de padres e hijos, la presencia y el papel de los influencers y temas como el duelo al perder a seres queridos. Son temas que aparecen porque, además de la trama central, cada personaje tiene su vida y su recorrido y son esenciales para los jóvenes.