Juan Bolea: "Parecido a un asesinato"

“Parecido a un asesinato” del escritor aragonés Juan Bolea, vio la luz en el año 2015 y diez años después, ha sido reeditada por Al Revés. Se trata de una novela negra, concretamente un thriller psicológico en la que aparece una muerte, muchos secretos y un suspense que hace imposible abandonar a la protagonista, Eva Enciso, a su suerte. Una novela que obliga al lector a indagar en lo más profundo de la condición y de la mente humana.

Para Juan Bolea, ésta es una de sus novelas más completas. Se trata de una novela intemporal que cuenta cómo una mujer está asediada por la fatalidad, como si el destino no le deparara nada positivo y se encuentra una barrera tras otra. De hecho, como indica Bolea, el lector se pregunta “porqué le está sucediendo todo esto”. Las respuestas a las múltiples respuestas que se plantea el lector se van dosificando a lo largo de la novela. Para el escritor, es un thriller psicológico, pero no sigue un argumento de intriga, desde el punto de vista más tradicional, es más un suspense creciente que genera dudas y preguntas.

Versión cinematográfica

La novela “Parecido a un asesinato” tiene versión cinematográfica y Juan Bolea, quien ya ha podido ver el resultado final, asegura que “si no te ha defraudado como lector, tampoco lo hará como espectador”. El autor afirma que se ha respetado tanto a los personajes como la historia, augurándole un gran éxito.

La película, dirigida por Antonio Hernández cuenta con Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y la joven actriz Claudia Mora como protagonistas. El guionista ha sido Rafa Calatayud y los escenarios escogidos para el rodaje han sido Valencia y el Pirineo de Huesca, en la Selva de Oza. Escenarios que consiguen convertirse en un personaje más de la trama. Todo aderezado por la banda sonora interpretada por Blanca Paloma.

La película llega a los cines el 3 de octubre, pero días antes se podrá ver en la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, lo que supone un sueño par Juan Bolea quien agradece la fuerte apuesta que se está haciendo por la película. Un argumento algo distinto con elementos poco frecuentes en el tratamiento psicológico de las personas y, al mismo tiempo, manteniendo humor, amor o diversión han sido aspectos que hicieron “Parecido a un asesinato” haya terminado en la gran pantalla.