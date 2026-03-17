Sergio del Molino: "Sería bonito que se reconociera si realmente Rosario era hija de Goya"

Rosario Weiss Zorrilla fue una mujer artista, casi olvidada y camuflada de forma inconsciente por el pincel de su maestro, Francisco de Goya. Una mujer con gran carácter como lo fue su madre, Leocadia Weiss, y que compartieron los últimos años del artista aragonés. El escritor Sergio del Molino ha recuperado la figura de esta mujer, su arte, su preparación como artista, sus maestros, su forma de pensar a mediados del siglo XIX en "La Hija".

Del Molino mantiene la teoría de que Rosario, porqué no, pudo ser hija de Goya y Leocadia y quizá quedó oculto “porque podía ser un elemento incómodo en las biografías, su figura aparecía como una al pie o como epílogo en el que decían que era la única discípula que dejó Goya”. Pero ante esto, Sergio del Molino presintió que “había mucho que contar y había algo inquietante en la presencia de Rosario. Ella tuvo que haber sido muy importante en la última etapa de Goya y sin embargo no estaba contado”. Siempre ha habido muchas sombres sobre la figura del gran artista aragonés y en esa investigación “acabé interesándome y enamorándome de la figura de Rosario Weiss”.

De lo que está claro, como asegura Sergio del Molino, es que Rosario Weiss fue “hija adoptiva” de Goya, “ejerce como padre y es el que la cría, el que la cuida, el que la atiende, el que está ahí cuando hay cualquier problema, el que hace todas las cosas que hace un padre, es Goya, sin ninguna duda. Lo que se cuestiona es si es padre natural, pero yo creo que las fechas encajan”.

Algo destacable y que se refleja en la novela es que Rosario creció entre las denominadas “pinturas negras” de Goya en la Quinta del Sordo. Vivía ahí con su madre y su hermano y estuvo tuvo que marcarle. Sergio del Molino retrata a una mujer que conoce desde la miseria, el exilio, el gran poder político, “llegó a conocer a las grandes personalidades del siglo XIX en España, a las que retrata casi todas, y a ser profesora de dibujo de Isabel II. Es una mujer que conoce España desde lo más bajo a lo más alto”, explica el autor.

La novela está estructurada en dos partes totalmente diferentes. La primera bajo la visión de Juan Antonio Rascón y la segunda, con la reflexión y mirada del propio Sergio del Molino. Dos manuscritos “encontrados” en el que el segundo no tiene sentido sin el primero porque “me gustaría que provocara en el lector un debate como si, la terminar los créditos de una película, se generara una charla sobre lo que nos ha sugerido”.