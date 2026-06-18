Detenido por portar cocaína y circular a gran velocidad con un patinete eléctrico

La Policía Nacional detuvo el pasado día 3 de junio a un varón por un delito contra la salud pública y por un delito de resistencia, desobediencia. Los hechos tuvieron lugar en el barrio del Perpetuo Socorro sobre las 21.00 horas del día 3 de junio, cuando una patrulla policial uniformada, observó como un individuo que circulaba sobre un patinete eléctrico en dirección contraria a la marcha, al percatarse de la presencia policial cambia bruscamente el sentido a gran velocidad y por calles en dirección prohibida poniendo en grave peligro a los viandantes de la zona.

La patrulla policial procedió a seguirle, solicitándole que se detuviese, haciendo uso de los medios luminosos y acústicos. El individuo lejos de acatar las ordenes de los policías, aumento la velocidad tomando vías en dirección prohibida y circulando por las aceras. En la huida el conductor del patinete lanzó un envoltorio redondo al suelo que fue recuperado por la patrulla y que contenía 44 gramos de cocaína

Los actuantes lograron darle alcance tras haber abandonado el patinete y comenzado la huida a pie, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales.