Huesca estrena la línea de bus urbano C4 que conecta con Walqa

Huesca estrena nueva línea de autobús urbano, se trata de la C4 que conectará a partir de mañana la capital oscense con el Parque Tecnológico Walqa. Será la cuarta línea de bus urbano que da respuesta a una demanda de hace más de 20 años. Su puesta en marcha está más que justificada ya que Walqa aglutina ya a 86 empresas en las que trabajan en torno a 850 trabajadores. Entre las distintas paradas, se incluyen también el hospital San Jorge, el cementerio, la Escuela Politécnica y el IES Pirámide.

El servicio se prestará de lunes a viernes laborables, con la primera salida a las 7'15 horas desde la Intermodal y a la última vuelta a las 21 horas desde Walqa. Cerca de 40.000 km anuales con un coste de 206.000 euros distribuido entre los ejercicios 2026 y 2027. Partirá de la estación intermodal, para permitir su conexión con los servicios ferroviarios y las líneas de autobús interurbanas. El servicio se desarrollará con los mismos vehículos existentes y con las mismas tarifas. Se espera que la nueva conexión suponga un importante trasvase de vehículos particulares al transporte público.

Satisfacción también para las empresas y trabajadores de Walqa, ya que esta inclusión en la red de transporte responde a las necesidades actuales y futuras de movilidad urbana. Este nuevo bus urbano se suma a otras acciones de conexión como la puesta en marcha del andador por parte del Ayuntamiento y que permite llegar caminando o en bicicleta.