Una nueva línea de bus conectará Huesca y Walqa

LEER MÁS Una exposición de Walqa busca inspirar vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes

Una nueva línea de bus urbano conectará Huesca con Walqa gracias a la colaboración público privada. La nueva línea entrará próximamente en funcionamiento y el tiempo de ese trayecto será de unos 15 minutos.

El servicio, que ya está en pruebas, partirá de la Estación Intermodal y finalizará en Walqa. Además, se contemplan paradas también en la plaza de Navarra, Hospital San Jorge, cementerio municipal y el IES Pirámide.

La puesta en marcha de esta línea dará servicio a los 850 trabajadores de las 86 empresas de Walqa, actualmente con serios problemas de aparcamiento para los que se desplazan en coche hasta el Parque Tecnológico, Pero además este servicio contará con otros usuarios como los estudiantes del IES Pirámide o a los del Campus Politécnico de la Universidad de Zaragoza, entre otros.