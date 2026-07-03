"La evolución del arte a finales del siglo XX" en el Museo de Huesca a través de la colección Escolano Olivares

El Museo de Huesca acoge la exposición ‘Transformaciones. Arte y cultura de finales del siglo XX a través de la Colección Escolano Olivares’, una muestra organizada y producida por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, a través del IAACC Pablo Serrano, donde se conserva la Colección Escolano-Olivares. Está comisariada por Alejandro J. Ratia, y podrá visitarse en el Museo de Huesca hasta el 18 de octubre.

A partir de los numerosos fondos que integran la colección Escolano-Olivares, Alejandro J. Ratia da forma a la exposición ‘Transformaciones’ donde el discurso parte de cómo la creación artística, en este caso la obra gráfica, actúa como reflejo de las realidades y los cambios acontecidos en la sociedad contemporánea. Se estructura en diez secciones que recogen aspectos como la transformación del papel de la mujer o el compromiso político durante los últimos años del franquismo y la Transición. También se atiende a la propia evolución que experimenta la obra gráfica, que desde la década de los 60 se convierte en una manifestación propicia para la experimentación artística y la expresión político-social. Esta muestra está relacionada con la exposición homónima que el comisario celebró en el Patio de la Infanta, producida por la Fundación Ibercaja en 2020. La exposición reúne un total de 52 obras, entre las que se encuentran serigrafías, xilografías, litografías o aguafuertes, así como el proyecto audiovisual ‘Contranatura’ de Luis Muro. Pablo Picasso, Christo, Antonio Saura, Maruja Mallo, Cristina Iglesias, Charo Pradas, Juan Uslé, Luis Gordillo, Ricardo Calero, Enrique Larroy o Joan Brossa son algunos de los autores representados dentro de la exposición. La exposición constituye, en palabras del director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, “una muestra fundamental para comprender el arte contemporáneo español”, nacida del compromiso de la familia Escolano‑Olivares con la cultura aragonesa.

Olloqui ha reconocido “la sensibilidad muy desarrollada” de esta familia hacia las artes plásticas y su capacidad para ejercer un coleccionismo con “contexto, tradición y coherencia”, siempre vinculado a la abstracción, el informalismo y su evolución en España. Ha destacado, además, “la máxima expresión del coleccionismo, que es la responsabilidad social”, reflejada en la generosa donación de una de las colecciones de obra gráfica privadas más importantes del país, “que hoy es de todos los aragoneses”.

Olloqui ha explicado que esta colección fue concebida por la familia como “un pequeño museo portátil que podía recorrer Aragón”, una vocación que hoy se materializa en su itinerancia por todo el territorio durante 2026. Esta iniciativa permite acercar “la excelencia de la obra gráfica y el arte contemporáneo español de raíz muy aragonesa” a diferentes localidades

El director general ha señalado que “es un lujo poder traer a Huesca esta colección”, cuyo diálogo con el palacio del Museo de Huesca facilita la comprensión de cinco décadas de creación contemporánea y de la transición desde los maestros del informalismo. Ha destacado a figuras como Saura, Viola, Juana Francés y Pablo Serrano, “que pusieron en marcha esta nueva comprensión de la expresión artística”.

Finalmente, ha manifestado que la exposición permite entender también la evolución del informalismo hacia lenguajes más comprometidos socialmente o cercanos al pop, un recorrido que se aprecia “muy bien en este viaje que propone la colección Escolano‑Olivares de la mano del comisario Alejandro Ratia”. En esta muestra, el punto de partida es “el símbolo del monstruo”, entendido no como algo negativo, sino como representación del cambio y la transformación”. Las obras abordan cuestiones como la conciencia política, las conquistas feministas y el nuevo rol de las mujeres.