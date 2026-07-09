El incendio de Castillonroy ya ha calcinado 400 hectáreas

El viento podría complicar las tareas de control del incendio declarado este miércoles por la tarde en la localidad oscense de Castillonroy. Es el segundo que se produce en la comarca de La Litera desde que empezó el verano. Ya se ha levantado el confinamiento de los 1.000 vecinos de Albelda, establecido anoche por la gran cantidad de humo que llegaba del incendio.

De momento, la carretera A-140 sigue cortada, aunque la N-230 ya ha sido reabierta esta mañana. Efectivos del INFOAR, del Ministerio, medios aéreos y la UME siguen trabajando para controlar las llamas que han afectado, al menos, a 400 hectáreas de terreno agrícola y forestal.

Además, hay problemas de cobertura y suministro de luz en algunas zonas por daños en las torres. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, reconoce que está siendo un mal verano en lo que se refiere a incendios forestales.