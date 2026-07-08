Finaliza la obra de reposición del acerado en la calle Gibraltar

El Ayuntamiento de Huesca ha recepcionado la obra de reposición del acerado en la calle Gibraltar, en el tramo comprendido entre los números pares del 2 al 12, entre el paseo Ramón y Cajal y la calle Zacarías Martínez.

La intervención, adjudicada a la empresa Germán Excavaciones y Obras S.L.U., ha actuado sobre una superficie aproximada de 420 metros cuadrados con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y el estado general del espacio público en este entorno.

Los trabajos han incluido la demolición de los pavimentos y bordillos deteriorados, la ejecución de una nueva solera de hormigón y la colocación de baldosa de 30x30 centímetros en color blanco y negro. También se han renovado los bordillos y los alcorques, rematados con pavimento drenante con propiedades descontaminantes, biocidas y autolimpiantes. La actuación ha incorporado, además, la adecuación de un nuevo paso de peatones en la esquina con la calle Zacarías Martínez conforme a la normativa vigente de accesibilidad.

Durante el desarrollo de la obra fue necesario modificar el contrato tras detectarse una tubería de agua de fibrocemento de 150 milímetros situada a una cota inusualmente elevada, dentro de la propia solera y a unos 25 centímetros del pavimento terminado. Esta circunstancia, de la que no existía constancia documental previa, obligó a adaptar el proyecto para proceder a su sustitución de acuerdo con la normativa vigente relativa a conducciones de fibrocemento con contenido en amianto. El importe de la obra ha ascendido a cerca de 93.000 euros.