Detenido en Zaidín el conductor de un camión que septuplicaba la tasa de alcohol

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un camión articulado que sufrió un accidente de tráfico en la carretera A-1234, a la altura del término municipal de Zaidín, tras comprobar que circulaba con una tasa de alcohol siete veces superior a la permitida para conductores profesionales.

Sobre las 20,00 horas del pasado 29 de junio, ocurrió un siniestro vial en el punto kilométrico 16,000 de la carretera A.1234, sentido Monzón y término municipal de Zaidín, consistente en salida de vía por el margen derecho de un vehículo articulado y como resultado del mismo, el conductor del vehículo resultó ileso y daños de consideración en la infraestructura de la vía, como en el citado vehículo, quedando el semirremolque de éste, ocupando parcialmente la calzada, hasta las 23,30 horas del mismo día que se pudo reestablecer la circulación en ambos sentidos de la calzada.

Al lugar se desplazaron los servicios sanitarios, una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga y el EIS del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Tráfico de Huesca, con base en Fraga. Los agentes, en el lugar de los hechos, realizaron las pruebas de alcoholemia en aire espirado al conductor del vehículo articulado, al estar implicado en un siniestro vial, el cual arrojó el resultado positivo de 1,16 mg/litro, siendo esta tasa siete veces mayor a la máxima permitida como conductor profesional de 0,15 mg/litro, por lo que se procedió a su detención como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor superando la tasa de alcoholemia reglamentariamente establecida de más de 0,60 mg/litro en aire espirado, siendo un varón de 40 años y nacionalidad bielorrusa.

El EIS del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Fraga, instruyó las diligencias, que junto con el detenido fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza de Guardia de Fraga, quedando el conductor detenido en libertad con cargos.

Conducir después de consumir alcohol no sólo constituye una infracción o, en los casos más graves, un delito tipificado en el Código Penal, sino que supone un riesgo real para la vida del propio conductor y de quienes comparten la carretera. En el caso de los profesionales del transporte, esa responsabilidad es aún mayor, ya que manejan vehículos de gran tonelaje cuya pérdida de control puede tener consecuencias devastadoras.