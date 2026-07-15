El XXVI Festival Folclórico Castillo de Montearagón llenará Huesca de música, danza y tradición

El Ayuntamiento de Huesca ha acogido este martes la presentación del XXVI Festival Folclórico Castillo de Montearagón, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad que se celebrará el próximo sábado 18 de julio y que volverá a convertir las calles y plazas de Huesca en un punto de encuentro para la música, la danza y las tradiciones populares.

La presentación ha contado con la participación de la concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca, Nuria Mur, acompañada por la presidenta de la Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia, Noemí Lanaspa, y el presidente de la Asociación de Amigos del Castillo de Montearagón, Antonio Turno, quienes han destacado la importancia de seguir impulsando un festival que contribuye a preservar el patrimonio cultural y el folclore tradicional, además de fomentar el intercambio entre diferentes territorios.

En esta vigésimo sexta edición, el festival contará como grupo invitado con la Asociación Folclórica Coros y Danzas San Antón Peña Huertana "La Zaranda", procedente de Murcia, que compartirá escenario con el grupo anfitrión, la Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia, ofreciendo al público una muestra de la riqueza y diversidad del folclore español.

La jornada comenzará a las 12:00 horas con la recepción oficial a los grupos participantes en el Ayuntamiento de Huesca, donde tendrá lugar el tradicional intercambio de obsequios entre las agrupaciones. Posteriormente, a las 13:00 horas, los integrantes de las formaciones realizarán una visita al casco histórico de la ciudad, acercándose a algunos de los principales enclaves patrimoniales de Huesca. Ya por la tarde, a las 19:30 horas, la música y el color tomarán las calles con un pasacalles que recorrerá el centro de la ciudad, invitando a oscenses y visitantes a disfrutar del ambiente festivo que precederá a la actuación principal. El broche de oro llegará a las 20:30 horas en la plaza López Allué, donde tendrá lugar la actuación de los grupos participantes (la Asociación Folclórica Coros y Danzas San Antón Peña Huertana "La Zaranda", de Murcia y la Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia, de Huesca).

El Ayuntamiento de Huesca invita a toda la ciudadanía y a quienes visiten la ciudad durante este fin de semana a participar en esta celebración, una oportunidad para disfrutar del patrimonio inmaterial, conocer las tradiciones populares y seguir impulsando la cultura como elemento de encuentro y convivencia.