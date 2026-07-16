Preocupación por el incendio de las Cinco Villas, que obliga a evacuar cuatro localidades

Se refuerzan hoy los medios para luchar contra el incendio declarado ayer en Orés, en las Cinco Villas, por causas que todavía se desconocen. Ha afectado a unas 1.000 hectáreas. Ayer por la tarde fueron desalojados cerca de 400 vecinos de Luesia, Asín y Orés, de los que unos 60 se han alojado en el pabellón habilitado en Ejea de los Caballeros. Además, unos 60 usuarios de residencias de las localidades evacuadas fueron trasladados a centros de Zaragoza. Se está pendiente de otras tres localidades, Uncastillo. Biel y Fuencalderas.

A primera hora de esta mañana se ha enviado un Es-ALERT para evacuar también la población de Malpica de Arba. Están cortados tramos de la autonómica A-1204 y de la CV-813. Hoy a las 9 horas el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, acudirá al CECOPI en la sala del 112. Tras el de anoche, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, trasladó mucha preocupación por este incendio. Hoy las condiciones del tiempo no serán hoy además las más favorables.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, valora la coordinación de medios de Aragón, Ministerio, UME o de otros territorios próximos. Explicó las medidas de vigilancia con helicópteros para asegurar la evacuación de todos los vecinos.

El incendio de Sigüés en Zaragoza, que también empezó ayer, ya se ha dado por controlado. El riesgo de incendios sigue muy alto hoy en buena parte del territorio