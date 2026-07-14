La remodelación del puente de Broto limita la movilidad de un joven discapacitado

Un joven de Broto con discapacidad denuncia que la remodelación del puente de la localidad le impide moverse con autonomía. David Español de 27 años tiene una discapacidad reconocida del 89 %, critica que tras la remodelación del puente que cruza el río Ara tiene que enfrentarse a un gran escalón, una barrera arquitectónica insalvable que no existía con anterioridad y que le impide desplazarse con autonomía.

Las deficientes ya han sido trasladadas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El Ayuntamiento de la localidad ya ha dicho que comparte la reivindicación de David. Carmen Muro, alcaldesa de Broto ha señalado que el

proyecto no resolvía adecuadamente el escalón existente “y estamos esperando la colocación de una rampa que ya en el mes de mayo el Ministerio se comprometió a instalar”.

Además, las deficiencias que David pone de manifiesto están incluidas en los informes finales que remitiremos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, administración competente en esta actuación”, insiste Muro, “y como resultado de las gestiones que venimos realizando, el Ministerio propuso esta solución que esperamos se ejecute a la menor brevedad”.

Paralelamente, el ayuntamiento ha encargado una segunda rampa para eliminar otro escalón preexistente en esa misma acera y que, tras la construcción de las nuevas aceras, se ha convertido igualmente en una barrera arquitectónica. “La carta de David pone voz a una preocupación que este ayuntamiento comparte desde el primer momento. Entendemos perfectamente su reivindicación y seguiremos insistiendo ante el Ministerio hasta que todas las deficiencias detectadas queden

definitivamente resueltas”. Muro asegura, además, que, junto a los informes realizados por el propio ayuntamiento se hará llegar al Ministerio la carta de David Español para tratar de agilizar la petición, “que no es ningún capricho sino un acto de justicia y de garantía de derechos”