Los Premios a la Internacionalización reconocen a cinco empresas aragonesas

Las empresas Magdalenas Lázaro, Prodesa Group, Litera Meat, Arvensis Agro y Scati Labs, han sido galardonadas con los Premios a la Internacionalización de Aragón 2026. Un reconocimiento a las compañías que han convertido la apertura de mercados exteriores en un eje de crecimiento, innovación y competitividad.

Por primera vez, se concede en colaboración con las Cámaras de Huesca, Zaragoza y Teruel y Aragón Exterior, AREX. En total se recibieron 33 solicitudes y tras la revisión de la documentación y los requisitos 28 empresas pasaron finalmente a la fase de evaluación por un jurado profesional. La entrega de premios será el próximo 29 de septiembre.

La consejera de Economía del Gobierno aragonés, Eva Valle, ha asegurado que estas cinco empresas son un ejemplo del papel que la exportación tiene en las compañías aragonesas y que sirve como un mecanismo para proyectar una imagen de la comunidad ligada a la calidad, la innovación y la confianza.

PREMIOS POR CATEGORÍAS

En la categoría premio Exportación Pequeña y Mediana Empresa, la galardonada ha sido Magdalenas Lázaro, que está presente en 90 países y esperan alcanzar el centenar en los próximos años. El premio Exportación Gran Empresa ha recaído en Litera Meat, de Binéfar, uno de los grandes exportadores del sector agroalimentario que opera con 58 países.

El premio a la Trayectoria Internacional ha recaído en Arvensis Agro, que exporta el 80% de su producción a 50 países, y el premio Implantación Internacional es para Prodes Group con un 97% de su actividad en el exterior. Por último, el premio Marketing Internacional ha recaído en Scati Labs, especializada en inteligencia artificial y seguridad. Exporta el 83% de su producción.