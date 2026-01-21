Las exportaciones aragonesas caen un 8% anual por la automoción

Las exportaciones aragonesas continúan en descenso por segundo año consecutivo. De enero a noviembre, el acumulado ha caído un 8% anual, acentuado por la situación de la automoción, que se ha desplomado un 24,7%, 1.084 millones de euros menos. Así lo ha certificado la comisión de internacionalización de CEOE Aragón.

Continúa el momento valle del sector de cara a la producción de modelos eléctricos, que se suma a la competencia con China y la atonía de los principales mercados de la Unión Europea. Esta última variable también arrastra la caída de exportación en manufacturas de consumo (-14,9%). Por su parte, el sector alimentario también cae un 2,5%.

En el otro lado de la balanza, son positivos los datos en exportaciones de bienes de consumo (4,6%), en semimanufacturas (4,8%), productos energéticos (2,4%) y materias primas (0,5%). También destaca el aumento de exportación con destino EE. UU., a pesar de la política arancelaria. Crecen en un 9%.

El descenso generalizado ha ido combinado con un aumento de las importaciones, aunque desde CEOE aseguran que es “positivo” porque se traduce en inversión al producirse en bienes de equipo (+30,5%.).

La clave está en continuar apostando por la diversificación de mercados. A pesar de que la vista está puesta en los países asiáticos, el presidente de la Comisión, Daniel Álvarez, ve una oportunidad “positiva” en el acuerdo de Mercosur, aunque estarán pendientes a las posibles afecciones al sector agroalimentario.