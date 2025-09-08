El sector porcino aragonés paraliza las exportaciones a China

El sector porcino ha paralizado las exportaciones a China debido a los nuevos aranceles del 20% establecidos por el gigante asiático a los derivados del cerdo procedentes de España. Unos 1.000 contenedores en tránsito enviados por Aragón se verán afectados por esta subida arancelaria – mayor para otros países europeos – cuando lleguen a los puertos chinos. De momento, se han paralizado nuevos envíos.

A la espera de aclarar dudas y calcular el impacto de esa nueva política arancelaria, representantes del sector del porcino ha trasladado su preocupación a miembros del Gobierno de Aragón, por la importancia histórica de las relaciones con el mercado chino. Han decidido dirigirse al Gobierno de España para exigir que, de forma inmediata, se aborden los nuevos aranceles en las conversaciones bilaterales con China.

Relación histórica

Las cifras del sector reflejan la importancia estratégica del país asiático para los productores aragoneses. La nuestra es la comunidad con mayor volumen de venta de porcino al país asiático. En concreto, en 2024, Aragón exportó productos del cerdo por valor de 331 millones, lo que representa el 70% de todas las ventas aragonesas a China. Allí se envían subproductos como manitas, estómagos u orejas, que tienen difícil salida en otros mercados, con una cultura gastronómica distinta. Parece que en este caso diversificar puede ser complicado.

El director de Interporc, Alberto Herranz, se ha mostrado prudente respecto al impacto de estos aranceles provisionales del 20% que se suman al 15 ya existente. Existe margen de maniobra, por lo que el sector se mantendrá expectante. “Existe incertidumbre. Estaremos atentos esta semana a desarrollar distintas alternativas o planes de contingencia para ver cómo afrontamos este mercado”, ha dicho tras la reunión en el Gobierno de Aragón.

Los aranceles al porcino son fruto de la investigación “antidumping” con la que China ha querido analizar el sector en Europa. La empresa de Binéfar, Litera Meat, deberá pagar aranceles inferiores, del 15,6%, gracias a su colaboración en la investigación.

Aragón y España no caen en esas prácticas y esa debe ser una de las bazas para negociar con China estos aranceles provisionales. La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, que ha acompañado al presidente Jorge Azcón y a otros miembros del ejecutivo en la reunión mantenida con empresas del porcino en el Pignatelli, ha confirmado que ya se han dirigido tanto a Presidencia del Gobierno de España como al Ministerio de Agricultura para exigir conversaciones inmediatas bilaterales con China sobre el asunto de los aranceles.