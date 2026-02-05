Se disparan las roturas de lunas de coche en Zaragoza para robar las balizas V16

La baliza V16 parece haberse convertido en un codiciado objeto para los ladrones. Hernán, propietario del taller Autotints, dedicado a la cristalería del automóvil en La Almozara, asegura que desde comienzos de año el incremento de siniestros en los que se ha producido la rotura intencionada de una luna para acceder al vehículo se ha disparado de forma espectacular: "empezamos a ver que rompían el cristal y buscaban la baliza, aunque si se deja algo más en el coche también se lo llevan".

Según este profesional, ni siquiera en la época en la que más se robaba en el interior de los coches para llevarse los radio cassettes extraíbles se vivió algo como lo del último mes. En verano, la época en la que más robos se producen en los coches, la media de vehículos que llegaban a Autotints con este problema era de uno o dos a la semana: "Ahora estamos teniendo una media de seis o siete coches al día. Nunca, en los 20 años que llevo en este mundo de las lunas he visto algo así", asegura Hernán.

Todos los denunciantes tienen como denominador común que a todos les han robado la baliza V16 si la tenían, afirma Hernán. Los únicos que dicen no haber sufrido esa pérdida son los que aún no la habían comprado: "Tengo un vehículo en el taller que es la tercera vez que viene en un mes y a un cliente le hemos cambiado el cristal tres veces en una semana". Además de advertir sobre este tipo de robo, el propietario de Auto-tints también recomienda a los propietarios de furgonetas a no dejar herramientas en su interior: "últimamente nos venían bastantes furgonetas en las que buscaban herramientas. Se lo llevan todo, y eso es mucho más costoso".