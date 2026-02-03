El Technopark de Alcañiz ofrecerá formación especializada

El Technopark de Motorland ya tiene lista la nueva nave nido en la que el Gobierno de Aragón ha invertido 1.800.000 euros para atraer empresas relacionadas con el sector automovilístico. Son 2.000 metros cuadrados de superficie con capacidad para acoger 5 espacios diferenciados.

La vicepresidenta del gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha visitado esta mañana las instalaciones. A mediados de mes finaliza el plazo para que las empresas interesadas en desarrollar allí un proyecto presenten sus ofertas.

Vaquero ha avanzado que "a todo esto se unirá un proyecto de formación que se desarrollará de la mano del Technical College del Motor".