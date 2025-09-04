TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Las empresas aragonesas probarán en Motorland el vehículo autónomo

Más de 300 investigadores del Instituto Tecnológico de Aragón están trabajando en ese prototipo, que se ha probado esta mañana en las instalaciones del circuito alcañizano.

Redacción

Teruel |

El Instituto Tecnológico de Aragón, el ITA, trasladará un laboratorio a la sede del Technopark de Motorland para continuar desarrollando el proyecto del Vehículo Autónomo y Conectado, que acaba de finalizar la primera fase del estudio.

Más de 300 investigadores del ITA están trabajando en ese prototipo, que se ha probado esta mañana en las instalaciones del circuito alcañizano. La vicepresidenta del gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha adelantado que la segunda fase del proyecto, que se desarrollará entre 2026 y 2028, "contará con el apoyo de un laboratorio en tecnologías de hidrógeno para seguir avanzando en la investigación".

Vaquero ha subrayado que con este proyecto "Aragón se pone a la vanguardia de la modernidad y la promoción del vehículo adaptado".

