Natalia Chueca: "los concejales de VOX tendrían que explicar para qué son útiles"

VOX pide a Natalia Chueca una reducción de los gastos superfluos de 50 millones de euros, aunque no indican de dónde: "Que me digan ellos a qué vecinos quieren que les quitemos el servicio de limpieza de calles, qué líneas de autobús quieren que recortemos, qué jardines dejamos de mantener y árboles de podar o qué inversiones dejamos de hacer", ha señalado la alcaldesa.

Natalia Chueca, que está teniendo una notable presencia en la campaña del Partido Popular para las elecciones autonómicas, ha subrayado que el único que puede garantizar un gobierno estable y con capacidad para defender los intereses de Aragón es Jorge Azcón: "lo ha demostrado en estos treinta meses que ha gobernado consiguiendo los mejores datos en atracción de inversiones, en proyectos de futuro y en mejora de los servicios públicos; y no ha salido corriendo ni montando lío o bloqueando, como hace VOX en su día a día", ha subrayado.

La alcaldesa ha expresado su preocupación por la pérdida de competitividad para las empresas locales por los problemas detectados en la línea de Alta Velocidad: "el pasar de una hora y media que teníamos para ir a Madrid o Barcelona a cuatro horas, supone un incremento del coste muy importante para las empresas y que muchos viajes a la ciudad de Zaragoza dejen de hacerse".

Además, Chueca ha lamentado que la noria instalada junto al Puente Santiago se tenga que desmontar finalmente sin que se haya podido estrenar: "no cumplía los requisitos de seguridad y no nos podemos arriesgar". También ha lamentado la muerte este sábado del presidente de la Academia de la Jota, Carmelo Artiaga, y del actor Fernando Esteso ayer domingo: "ha sido un fin de semana muy triste y tendremos que analizar qué reconocimiento les hacemos".