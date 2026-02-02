El colapso ferroviario pasa factura a la actividad de la Terminal Marítima

El Ayuntamiento de Zaragoza ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, exigiendo soluciones a los problemas en la red ferroviaria que están provocando una intensa caída de actividad de transporte de mercancías en la Terminal Marítima de Zaragoza.

La conexión a Madrid lleva un año cortada, y lo mismo sucede hasta Valencia, por las obras en la línea Teruel-Sagunto. A ello se suma el corte total, durante 8 días, de la conexión con el puerto de Barcelona. Un colapso en la red catalana que achacan a la falta de planificación y de inversión del Gobierno de España.

Ya el año pasado la actividad en la terminal se vio comprometida y afectada por las obras de la línea en la provincia de Tarragona. Los responsables municipales y de la TMZ coinciden en criticar que este tipo de obras de mejora no sean compatibles con la circulación de los trenes. Como consecuencia de esta situación y los problemas en Cataluña, la actividad en la terminal se ha reducido hasta un 100% algunos días y ahora se mantiene sólo en un 30%, según el gerente, Ramón Adé. Han dejado de circular unos 64 trenes en los últimos días.

Desde el Ayuntamiento critican que en España apenas se invierten 800 millones en el mantenimiento de la red ferroviaria, pese a que serían necesarios unos 2.000, según estimación de los técnicos. Creen que la gran competitividad logística del territorio se ve comprometida por la mala gestión de Moncloa.