Las galerías de arte aragonesas se suman a la "huelga del arte"

Desde el lunes 2 de febrero y hasta el sábado 7, las salas y galerías de arte permanecerán cerradas. Lo hacen para denunciar una situación que llevan acarreando desde hace tiempo y que supone que la actividad económica que generan esté en riesgo, al igual que la competitividad de las galerías. La principal petición es que disminuya el IVA que se aplica a la venta de las obras de arte y que actualmente está en el 21%. Desde su galería, Olga Julián, explica que este impuesto varía entre el 5 y el 7% en ciudades europeas, lo que les hace perder competitividad.

Desde hace un año, en Europa se aplica el IVA reducido, en Francia es del 5,5%, en Italia, del 5%, en Portugal y Bélgica del 6% y en Alemania es del 7%. Una medida que es la aplicación europea 2022/542 que podía adoptar los Estados que lo desearan, algo que España no ha hecho. “Solo queremos que nos escuchen desde el Ministerio de Cultura y de Hacienda porque entre uno y otro se pasan el tema y no nos dan respuesta”, asegura Olga Julián.

Esta situación está provocado desánimo entre las galerías ya que cuando acuden a ferias, si un mismo artista tiene obras en diferentes galerías, el comprador optará por la que tiene el IVA más reducido, ya que el precio de la obra es el mismo. “Queremos ser todos iguales, que no haya diferencias tan abismales y, sobre todo, que haya una voluntad y nos den respuesta”. El año pasado en Justmad ya se realizó una protesta simbólica apagando las luces de todas las galerías durante un tiempo. De momento, esta semana permanecerán cerradas las galerías de arte, también las aragonesas.