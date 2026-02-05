El hospital de Teruel retransmite una operación con robótica

LEER MÁS El hospital de Teruel empieza a aplicar la robótica

El Hospital Obispo Polanco participa estos días en las Jornadas de Actualización en Cirugía que se celebran en Sevilla, con la retransmisión en directo esta mañana de una cirugía esófago-gástrica reconstructiva asistida por el robot Versius desde uno de sus quirófanos.

La intervención ha podido seguirse en tiempo real por los asistentes al encuentro, que reúne a cerca de 550 profesionales, y durante la misma el equipo quirúrgico del Obispo Polanco explicará el procedimiento paso a paso.

El hospital turolense incorporó el robot quirúrgico Versius a su actividad asistencial el pasado mes de diciembre, y desde entonces ha llevado a cabo un total de 22 cirugías asistidas por robot, principalmente en el ámbito del aparato digestivo.