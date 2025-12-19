El hospital de Teruel empieza a aplicar la robótica

El Hospital Obispo Polanco de Teruel ya ha empezado a aplicar la cirugía robótica. Hoy viernes se ha llevado a cabo la tercera intervención con el robot Versius, y antes de que acabe el año se van a realizar una intervención consistente en una limpieza ganglionar en recaídas de cáncer ginecológico, una operación de vesícula y una cirugía abdominal de reconstrucción de estómago.

El jefe de Cirugía General y de Aparato Digestivo del Hospital turolense, José Noguera, ha destacado que "con esta técnica se mejora notablemente la atención al paciente".

El Versius es el segundo robot quirúrgico de tejidos blandos más utilizado en el mundo. En el ámbito internacional ya se han realizado más de 40.000 procedimientos con este sistema.