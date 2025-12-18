Francisco de Goya podría ir a los Óscar de la mano de "El fantasma de La Quinta"

El cortometraje de animación “El Fantasma de la Quinta” ha sido preseleccionado para los Óscar. Este corto ha comenzado la carrera a uno de los premios más prestigioso del mundo cinematográfico. El director, James A. Castillo ha asegurado que ha sido muy emocionante y estaban pendientes de si pasaban o no el corte. Esta obra se terminó a finales de mayo y la premier se realizó en Nueva York, en el Tribeca Film Festival, a partir de ahí, como indica su director ha estado rodando por más de una treintena de festivales. En Sitges obtuvo el Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo de Género Fantástico.

La acogida ha sido muy positiva “el corto llega a la gente, se emociona y consigue emocionar, tiene su audiencia, pero de ahí a llegar a los Óscar, es algo muy emocionante. Cuando volvimos de promocionar el proyecto en Estados Unidos volvimos con entusiasmo, pero con cautela”, ha explicado el director.

Pero ¿qué Goya es el que se puede ver en “El Fantasma de la Quinta”? James A. Castillo indica que “desde el guion, la idea que predominó es que nos interesaba hablar más de Francisco que de Goya”. En el corto se puede ver a un hombre mayor, de 64 años, ajado por las circunstancias vitales, con demencia, sordo y con l apena de haber perdido a su mujer y a su amigo en poco tiempo. “Tiene unas condiciones muy especiales y hemos querido acercar a la audiencia su lado más íntimo, más allá del proceso de creación que llevaba a cabo”, ha añadido Castillo.

Este cortometraje está producido por Raúl Rocha de Illusorium Films y en el proceso ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Los nominados a la 98ª edición de los Óscar se darán a conocer el 22 de enero, mientras que los ganadores se revelarán en la gala prevista para el 15 de marzo.