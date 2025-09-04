Buñuel llega al Festival de Cine de Venecia de la mano de Javier Espada

Se trata de una película de 1950 en la que Luis Buñuel quiso mirar a México para denunciar la situación que vivían un colectivo al que se tenía marginado y del que nadie hablaba ni se preocupaba por darles una oportunidad. Una denuncia y una defensa de los más vulnerables, incluidos los niños. De esa mirada surgió “Los Olvidados”. Tal fue su impacto que ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes de 1951 y ha entrado a formar parte de la “Memoria del mundo” de la UNESCO en 2003.

El director y productor, también calandino, Javier Espada ha querido recuperar el espíritu de Luis Buñuel en esta película y lo ha hecho a través de un documental que recoge el proceso de rodaje, de documentación e incluso, como indica el propio Espada, se analiza la relación que tuvo con la obra de Francisco de Goya. Este documental lleva por título “Memoria de Los olvidados” y ha sido seleccionado para ser proyectado en la Sección Classics de la 82 edición de la Biennale de Venecia.

Desde la localidad italiana, Javier Espada se muestra muy contento de la acogida que ha tenido el documental y la respuesta del público. Para el productor, Los Olvidados de Buñuel son “una lección de cine para cualquier joven que quiera dedicarse al mundo del cine”, ya que “la rodó en 21 días, buscó las localizaciones y realizó un gran trabajo previo para que no resultara muy costosa y tener la libertad para crear la película”.

En el documental no sólo aparecen imágenes de Los Olvidados, sino que también aparecen entrevista a directores y personas relacionadas con el mundo del cine y la cultura como Alejandro González Iñárritu, Fernando León de Aranoa, o Michel Franco, entre otros. Además de contar con la locución en off de Arturo Ripstein.