Detenidos 11 extranjeros por utilizar documentación falsa obtener empadronamientos fraudulentos en Huesca

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 ciudadanos extranjeros como autores de un delito de falsedad documental, tras utilizar contratos de arrendamiento falsificados para obtener de forma fraudulenta el empadronamiento en diferentes viviendas de la ciudad. Esta operación se inició como continuación de actuaciones desarrolladas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en las que se desarticuló una organización criminal especializada en la falsificación de documentos para la regularización de migrantes.

Las gestiones practicadas permitieron detectar tres viviendas de Huesca de las que los investigados habían confeccionado contratos de alquiler, simulando la participación y consentimiento de los legítimos propietarios de los inmuebles. Estos contratos de alquiler fueron posteriormente presentados para tramitar el alta en el padrón municipal.

Durante las gestiones y comprobaciones realizadas por agentes de la Brigada de Extranjería de Huesca y agentes de la Policía Local de Huesca se pudo comprobar que los propietarios eran desconocedores de que sus inmuebles estaban siendo utilizados para el empadronamiento fraudulento de extranjeros en situación irregular, habiéndose utilizado sus datos y falsificado sus firmas para la confección de contratos de alquiler totalmente falsos. Asimismo comprobaron que en dichas viviendas no residía ninguno de los extranjeros empadronados, constituyendo la vivienda habitual de los propietarios o incluso viviendas en proceso de obras de reforma.

Como resultado de la investigación, por parte de agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza se ha procedido a la detención de 11 extranjeros por falsedad documental y se han remitido las diligencias a la autoridad judicial competente.