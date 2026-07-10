Interceptan en Sabiñánigo un coche con 30 kg de marihuana destino Francia

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por un supuesto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, cuando transportaban más de 30kg de cogollos de marihuana en uno de los vehículos en los que circulaban. Los hechos sucedieron la madrugada del 2 de julio durante un dispositivo policial establecido en Sabiñánigo, en el que participaban efectivos de seguridad ciudadana de Sabiñánigo y Canfranc, además de especialistas de Policía Judicial de Huesca. Durante el transcurso del mismo los agentes observaron dos vehículos que se aproximaban al citado dispositivo cuya conducción les resultó sospechosa. Tras dar el alto al primero de los turismos, el segundo accedió rápidamente a un camino de tierra próximo para tratar de evadir el control policial. Ante estos hechos, especialistas de policía judicial iniciaron el seguimiento de este vehículo localizándolo de inmediato.

En la inspección del turismo, ocupado por una persona, la Guardia Civil localizó en el interior del maletero 5 bolsas de plástico de grandes dimensiones que contenían un total de 29 bolsas plásticas envasadas al vacío, con cogollos de marihuana en su interior, cuyo peso total ascendía a más de 30kg, por lo que se procedió a la detención del conductor. Al mismo tiempo que se producía esta detención, los agentes contactaron con las patrullas del dispositivo que estaba realizando la identificación del primer turismo, ya que se sospechaba que ambos vehículos circulaban coordinados guardando medidas de seguridad para evitar que se localizase la sustancia estupefaciente intervenida. Hecho que tras verificar que los tres ocupantes de dicho vehículo eran colaboradores activos del transporte de la marihuana, motivó su detención.

A los cuatro detenidos, varones de edades comprendidas entre los 18 y 52 años, tres de ellos de nacionalidad española y con domicilio en la provincia de Murcia, y el cuarto de nacionalidad eslovaca y residente en dicho país, se les imputó un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los detenidos fueron interceptados cuando realizaban el transporte de la sustancia estupefaciente a Francia, guardando medidas de seguridad con el uso de los dos vehículos para evitar su localización, un hecho frustrado gracias a la actuación de la Guardia Civil. Tras quedar a disposición judicial, se decretó el ingreso en el Centro Penitenciario de Zuera de dos de ellos