Rufus Wainwright y José González abren esta noche Pirineos Sur,

Rufus Wainwright y José González abren esta noche la XXXIII edición de Pirineos Sur, una de las citas musicales más singulares del verano y un festival que vuelve a convertir el escenario flotante de Lanuza en punto de encuentro entre músicas, públicos y culturas. Entre el 9 y el 26 de julio, el certamen oscense celebrará 12 días de conciertos, con 40 propuestas musicales diferentes y artistas procedentes de 9 países, en una edición que se perfila como una de las más diversas y abiertas a todo tipo de públicos.

Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali, el homenaje a Omega con Lagartija Nick y Kiki Morente, Lorena Álvarez, Jimena Amarillo, Alex Serra y Monsieur Periné completan el cartel de esta edición, que contará además con grandes nombres nacionales e internacionales como Rubén Blades, José González, Suede, Los Planetas, Rufus Wainwright, Judeline, Bomba Estéreo, Carlos Ares, Valeria Castro, ETS, Dani Fernández, La Fúmiga, Hens, La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Christina Rosenvinge, Samuraï, Nacho Vegas, Elem, Ester Vallejo y Melanie Santiler.

Los conciertos del jueves y domingo abrirán puertas a las 19.00 horas, mientras que los de viernes y sábado serán a partir de las 20.00 horas. La entrada de cada concierto incluye también el acceso a las tradicionales “verbenas”, las sesiones de DJs que alargan la experiencia del festival hasta la madrugada, cuya entrada también puede comprarse en exclusiva en taquilla por 12 euros, con consumición incluida. El cartel de DJs de esta edición incluye a Lady Funk, Luna Roja, Drizzyclare, Mr. Pendejo, Álex Curreya, Daniless, Sopelana DJ, Fran Navarro, Florida & Hermoso, Diego Aguas y Ms Von Disko, entre otros.

El primer fin de semana comenzará este jueves, con el folk acústico y la canción de autor de José González y el pop barroco, folk y universo escénico de Rufus Wainwright. El viernes 10 de julio será el turno de Suede, referentes del britpop y el rock alternativo, y Nacho Vegas, una de las voces imprescindibles del indie rock y la canción de autor en España. El sábado 11 de julio llegarán al escenario flotante Los Planetas, con su mezcla de indie rock y noise pop, y Christina Rosenvinge, referente del pop rock y la canción de autor. Esa misma noche, Drizzyclare tomará el relevo en la cabina con una sesión de electrónica y sonidos urbanos. El domingo 12 de julio cerrarán este primer tramo Bomba Estéreo, con su combinación de electrocumbia, pop alternativo y música latina, y Alex Serra & Totidub, con una propuesta que cruza dub, electrónica, soul y músicas del mundo.

Las entradas están disponibles en la web oficial del festival y también podrán adquirirse en taquilla, que abrirá media hora antes de la apertura de puertas.