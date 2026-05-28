El comercio local de Zaragoza pide más vigilancia policial

Hay preocupación en el sector del comercio. Cada día, cierran la puerta de sus negocios pensando si serán los próximos y a la mañana siguiente tocará recoger los cristales rotos por el alcantarillazo y hacer balance de daños. Advertidos, de lo que ocurre, no dejan dinero en el establecimiento y es mayor problema el destrozo que los ladrones dejan a su paso que el escaso botín que puedan llevarse. De momento, la Policía Nacional mantiene abierta la Operación Mangosta, que ya acumula más de 40 detenidos por este tipo de asaltos.

El secretario general de ECOS, hace un llamamiento a las administraciones públicas "para que haya una mayor presencia policial en las zonas conflictivas y en los barrios". El responsable de esta agrupación del comerciantes cree que es imprescindible aplacar la situación de inseguridad que está generando esta ola de robos entre los empresarios de comercio en algunas zonas. "Está muy bien que existan cámaras de vigilancia, pero sólo valen a posteriori para identificar a los delincuentes, pero lo que hace falta es presencia policial", afirma.

Vicente Gracia cree que medidas como la creación de la nueva comisaría Pigantelli ha sido muy positiva para dar mayor sensación de seguridad. Sin embargo se ha dado un paso atrás en otras zonas. "Cuando se trasladó la comisaría de la calle Arias en Delicias hubo quejas de vecinos y comerciantes porque iba a generar inseguridad". El secretario general de ECOS también ha destacado que mantienen una colaboración con la Policía Nacional dentro del Plan de Comercio Seguro y se envían sugerencias a los asociados para adoptar medidas de seguridad en sus comercios".