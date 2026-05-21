Descontento en el comercio de San Miguel porque aún no cobran la ayuda de 400 euros

Vecinos y comerciantes de San Miguel hacen balance de los últimos siete meses de obras y recuerdan que se está rematando la zona Este de la plaza, "pero aún quedará pendiente la parte Oeste". Durante estos meses, vecinos como Josan Salvador han mantenido una postura crítica con el Ayuntamiento por aspectos técnicos del proyecto, como la anchura de la calzada, que consideran insuficiente cuando coincida el paso de buses con el de vehículos de emergencia. "Ayer se realizaron unas pruebas con autobuses por la plaza y las fotografías dejan ver bien claro que no cabrá un camión de bomberos ni una ambulancia medicalizada cuando se paren dos autobuses", vaticina.

Otro desencuentro inicial se produjo por el acceso al garaje del edificio del número 12. "En principio hubo un acuerdo y parece ser que sí se va a tener en cuenta", señala Josan Salvador. No ocurre igual con respecto a la instalación de una pérgola que "ningún vecino la quiere, porque lo que pretendemos es una fuente. Ahora mismo ya está haciendo calor y hay gente que se protege del sol; imaginemos lo que será julio y agosto en esta plaza", sentencia este vecino.

A pesar de que cualquier vecino comprende que las obras generan molestias para obtener un beneficio mayor a su término, tres comercios no han resistido el impacto que los trabajos han tenido en su actividad diaria. "Lo estamos pasando muy mal", lamenta Carmen Lapuente, regente de un comercio de enmarcaciones. "Nos vienen los clientes y nos dicen que no nos quejemos porque nos dan ayudas y tenemos que discutir con ellos porque no es así. Están publicitando un plan de apoyo al comercio que no se está cumpliendo porque faltan firmas. El dinero lo tienen hace tiempo pero no se ha abierto el proceso" protesta esta comerciante.