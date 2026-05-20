Zaragoza busca la fórmula para recuperar el Palacio de Fuenclara

La del Palacio de Fuenclara es una historia marcada por las continuas adaptaciones a las que ha sido sometido desde su construcción en el siglo XVI, aunque fue en el XIX cuando sufrió la mayor parte de las modificaciones que lo convirtieron en una construcción particularmente compleja. "El Palacio de Fuenclara es mucho palacio y las últimas investigaciones dicen que es mucho más antiguo de lo que viene recogido en la ficha catalográfica", explica la presidenta de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio APUDEPA, Belén Boloqui.

"Estamos hablando de un espacio grandísimo, como de unos 6.000 metros cuadrados, que confluyen en distintas construcciones", detalla Boloqui. Según la presidenta de APUDEPA hay investigaciones de expertos que demuestran que sus primeros propietarios, la familia Agustín, ya pidieron en 1503 un permiso al Ayuntamiento para reordenar su palacio y hacer una gran obra para alinear su fachada.

Los grupos de la oposición en el Consistorio, señalaron este martes en Comisión de Cultura que el gobierno de Natalia Chueca lleva desde 2024 barajando fórmulas público-privadas para dar solución a este abandono. Esta solución podría pasar por convertirlo en hotel, de forma que algún grupo hostelero pudiera acometer su costosa rehabilitación, que iría de los 8,5 millones de euros que sugiere el PSOE hasta los 25 millones que calculan en VOX, a cambio de la posterior explotación hostelera.

Belén Boloqui recuerda que cuando se hizo la ficha de catalogación en 2002, la arquitecta del Ayuntamiento en aquella época, Úrsula Heredia, empezó una intervención en las cubiertas que costaron un millón y medio de euros. Poco más se ha invertido desde entonces. "Llevamos 20 años así. Hay fondos estructurales que se han invertido por parte del Ayuntamiento en otras cosas, así que claro que hay soluciones; pero tiene que haber un interés por parte de los políticos para que eso siga siendo único, y no esa visión público-privada con la que parece que no seamos capaces", reclama la presidenta de APUDEPA.