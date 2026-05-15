Cataluña reclama a Aragón 790.000 euros por 56 obras de Sijena

Una transacción por la que el Ejecutivo autonómico nunca percibió una cantidad económica y que la Justicia declaró ilegal. Además, las autoridades catalanas también reclaman ahora 370.000 euros por la conservación de esos bienes durante años. En concreto en el Museo de Lérida y en Museo Nacional de Arte de Catalauña. La vicepresidenta, Mar Vaquero, califica la actitud de la Generalitat como "una provocación".

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón están analizando la reclamación de la Generalitat de Cataluña, si bien ya advierten de que el Ejecutivo autonómico no formó parte de los contratos de compraventa de esas obras, no cobrando precio alguno, ni es propietario de las mismas, por lo que se considera que el Gobierno de Aragón no debe restituir las cantidades solicitadas.

Consejo Gobierno

La vicepresidenta Vaquero también se ha referido a la información que publica “El Español” sobre una nueva fiesta con dos prostitutas que el exministro, José Luis Ábalos, organizó en Zaragoza. En plena pandemia, un constructor camufló a esas escorts como “técnicas de estudios” para que pudieran desplazarse. Previamente, Ábalos visitó la Basílica del Pilar acompañado de la entonces delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría. Vaquero asegura que está horrorizada y pide explicaciones.

El Ejecutivo aragonés ha aprobado nuevos nombramientos de altos cargos. Destaca que la actual directora de Salud Pública, Nuria Gayán, abandona voluntariamente ese puesto que será cubierto por Aitziber Lanza. En el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha sido nombrado secretario general técnico Adolfo Ballestín Cantín. En el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, Alberto Fernández-Arias Montoya será el director general de Caza y Pesca.