Cuatro detenidos por dos delitos de hurto en una explotación agrícola de Monegros

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Barbastro y el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca, procedió a la detención de cuatro personas, como supuestas autoras de dos delitos de hurto y uno por pertenencia a grupo criminal, ocurridos en una explotación agraria de la comarca de Los Monegros.

El pasado día 19 de mayo, a través de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Novales, por parte del titular de una explotación agrícola de la comarca de Los Monegros, de que, en un corto espacio de tiempo, había sufrido en dos ocasiones, la sustracción de un total de 90 tubos de aluminio del sistema de riego, causando un grave perjuicio para la cosecha, siendo el valor de los efectos hurtados y de lo dañado de unos 3.000 €.

El pasado día 22 de mayo, una patrulla del Puesto de Barbastro, en un control rutinario, procedió a la identificación de una furgoneta en la que viajaban cuatro personas, transportando diferentes tubos de aluminio de un sistema de riego, similares a los denunciados, no justificando su procedencia.

Inmediatamente, ante tales hechos y habiéndose sido sorprendidos in fraganti en el transporte de esta mercancía, el Equipo ROCA de Barbastro en colaboración con el Equipo ROCA de Huesca, se hizo cargo de su investigación, pudiendo localizar en el mismo día, otra furgoneta utilizada para el transporte del material hurtado, así como recuperar todos los efectos sustraídos, por lo que se procedió a la detención de estas cuatro personas como posibles autoras de dos delitos de hurto y otro de pertenencia a organización criminal, siendo cuatro varones entre 29 y 39 años y vecinos de la comarca del Somontano.

El material recuperado fue entregado a su titular. El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro, instruyó las diligencias que, junto con los detenidos, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Barbastro, quedando los detenidos en libertad con cargos.