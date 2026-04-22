PP y VOX llegan a un acuerdo para la investidura de Azcón

Finalmente, la formación de Abascal ostentará tres consejerías del Ejecutivo: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo y Agricultura, Ganadería y Alimentación. Una de ellas tendrá el rango de vicepresidencia. Además, la vicepresidencia de las Cortes también recaerá sobre VOX, que a su vez elegirán el senador por designación autonómica.

El presidente en funciones, Jorge Azcón, que será investido la próxima semana, asegura que es un buen pacto, fruto de la negociación y la voluntad de ambas formaciones. El líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco, asegura que es un pacto que refleja el resultado de las urnas con más presencia de la formación.

Precisamente una de las claves de ese acuerdo es la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, que ya se incluyó en Extremadura y que ha causado polémica. Azcón defiende su aplicación y asegura que se regirá por criterios legales y jurídicos con requisitos como el arraigo o el tiempo que un ciudadano lleva empadronado en un municipio. Unos criterios que también ha defendido Nolasco.

La intención es aprobar un presupuesto cada año de los cuatro que se extenderá la legislatura. Sobre la posibilidad de que VOX se vuelva a salir del Gobierno, Nolasco ha sido claro y ha asegurado que, como ya hicieron, seguirán marcando la línea roja de la inmigración ilegal. Asegura que ahora que ostentan las competencias de la consejería de Bienestar Social, cambiarán las políticas. En este sentido, Azcón confía en que la palabra que han dado ambas formaciones y que el reparto equitativo de cargos asegurar la estabilidad durante los próximos cuatro años.