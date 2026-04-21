Gobernabilidad

VOX defiende la "prioridad nacional" en sus negociaciones con el PP

VOX defenderá el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas y los servicios sociales en las negociaciones que continúan abiertas con el Partido Popular para formar gobierno en Aragón.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La portavoz de VOX ha desgranado detalles del pacto que quieren cerrar con el PP
La portavoz de VOX ha desgranado detalles del pacto que quieren cerrar con el PP | Agencia EFE

Desde la formación de Abascal ponen como ejemplo el pacto alcanzado en Extremadura donde habrá que acreditar 10 años de residencia en esa Comunidad Autónoma para obtener ese tipo de prestaciones.

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, señala que el espíritu de las negociaciones en Aragón es el mismo que en Extremadura, aunque aquí tendrán más presencia porque su peso es mayor en el parlamento. Millán insiste en que hay que colocar a los españoles en primer lugar.

En el acto institucional del Día de San Jorge en Teruel, el presidente del Gobierno aragonés en funciones, Jorge Azcón, ha señalado que está convencido de que son las últimas horas de este Ejecutivo en funciones. Azcón ha reivindicado en la capital turolense que el Nudo Mudéjar mantenga el alcance comprometido y se ejecute sin retrasos.

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