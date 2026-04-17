PP y VOX avanzan las negociaciones para cerrar un "gobierno de 4 años"

El acuerdo del PP y VOX para el gobierno de Extremadura allana el camino aquí en Aragón. En próximos días, ambas formaciones informarán acerca del acuerdo en el que siguen trabajando, según ha asegurado la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero. Como portavoz “popular” de las negociaciones, Vaquero ha detallado que PP y VOX siguen avanzando en asuntos como vivienda, seguridad o inmigración, pero según insiste, todavía no han hablado de reparto de responsabilidades. La prioridad es lograr un gobierno sólido a 4 años capaz de aprobar los presupuestos.

En Extremadura, los de Abascal tendrán una vicepresidencia de Servicios Sociales y una gran consejería del campo. Un acuerdo en términos similares podría cerrarse aquí en Aragón, aunque la vicepresidenta Vaquero no despeja dudas todavía. “Vamos a esperar. Cada día tiene su afán. Sin duda las negociaciones en Extremadura refuerzan la posibilidad de un acuerdo”. Aun así, recuerda que “Aragón tiene sus propias singularidades y veremos cómo finalmente acaban esas negociaciones”. Por su parte, el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha recordado que aquí obtuvieron incluso mejores resultados que en Extremadura, por lo que podrían subir el listón en Aragón y exigir más responsabilidades.

Opinión de la líder de la oposición

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, cree que lo que ha firmado el PP con VOX en Extremadura no es un acuerdo sino un sometimiento. Pese a que los populares convocaron elecciones también aquí para depender menos de la ultraderecha, ha ocurrido todo lo contrario. Cree que las negociaciones tuteladas por Madrid desembocarán en un gobierno de desconfianza. “Antes de conformarse, ya está amortizado. Porque va a ser un gobierno que va a vivir constantemente de la confrontación y de la desconfianza entre uno y otro partido”, ha vaticinado.