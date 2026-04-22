Actividades para celebrar el Día de Aragón

LEER MÁS Azcón reivindica el patrimonio en el Día de Aragón en Huesca

Fue en 1978 cuando la primera Diputación General de Aragón de la democracia, aprobó declarar el 23 de abril como Día de Aragón. Desde entonces son muchos los actos, sobre todo institucionales que se llevan a cabo, y desde hace unos años, las puertas de instituciones aragonesas como las Cortes y el Gobierno de Aragón abren sus puertas a los ciudadanos.

Los principales enclaves de las tres capitales se van a llenar de libros y de autores firmando sus obras. En Zaragoza, Ibercaja ha organizado un cuentacuentos sobre la leyenda de San Jorge y el dragón en el Espacio Ibercaja Xplora en tres pases: a las 11:30, las 12:15 y las 13:00 con la compañía Los Navegantes

En el marco de las actividades organizadas por el Gobierno de Aragón con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas se han organizado estas actividades en toda la comunidad aragonesa. Toda la programación y horarios se pueden consultar en la página web del Gobierno de Aragón.

Zaragoza

Las actividades se van a centrar en el Edificio Pignatelli, sus jardines van a ser el epicentro de los actos que se sucederán de 10:00 a 21:00 de forma ininterrumpida. El público infantil y familiar podrá disfrutar de la Carpa Mágica, Asimismo, habrá espacio para los juegos con la "Ferieta de Juegos" a cargo de Pai. El gran broche musical de la jornada lo pondrá el concierto de "La estrella azul live" a las 20:30. Este es el programa:

10:30 h. Carpa Mágica: Rubén Díaz . JARDÍN 10

. JARDÍN 10 10:45 h. Almozandia: Carabín Carabán . JARDÍN 4

. JARDÍN 4 11:30 h. Carpa Mágica: Civi Civiac . JARDÍN 10

. JARDÍN 10 De 11 a 13:30 h. Luna Roja Dj + Espai Sideral: Silent disco. JARDÍN 9

Silent disco. JARDÍN 9 De 11:30 a 14 h. Pai : Ferieta de Juegos. JARDÍN 8

: Ferieta de Juegos. JARDÍN 8 11:00 h. Dance del Rabal . PATIO DE LA CORONA

. PATIO DE LA CORONA 11:45 h. Berluna: Concierto Aniversario Arte Mudéjar Patrimonio Mundial de la UNESCO.

12:30 h. Carpa Mágica: Javi el Mago JARDÍN 10

JARDÍN 10 12:30 h. LaMov Danza : España en conserva. SALA DE LA CORONA

: España en conserva. SALA DE LA CORONA 13:15 h. Títeres Tía Helena : Cajal, el Rey de los Ner-vios. JARDÍN 10

: Cajal, el Rey de los Ner-vios. JARDÍN 10 13:15 h. Biella Nuei : Concierto. JARDÍN 4

: Concierto. JARDÍN 4 14:15 h. Coro Ixena : Concierto. PATIO DE LA CORONA

: Concierto. PATIO DE LA CORONA 14:30 h. Zona pic nic. Dj Guillems . JARDÍN 6

. JARDÍN 6 15:30 h. Carpa Mágica: Rubén Díaz . JARDÍN 10

. JARDÍN 10 16:30 h. Ana Continente Danza : Cable a tierra. PATIO DE LA CORONA

: Cable a tierra. PATIO DE LA CORONA 16:30 h. Carpa Mágica: Civi Civiac . JARDÍN 10

. JARDÍN 10 De 17 a 19:30 h. Pai : Ferieta de Juegos. JARDÍN 8

: Ferieta de Juegos. JARDÍN 8 17 h. Cía. Nostraxladamus : Rumbo Latoti. Circo. JARDÍN 11

: Rumbo Latoti. Circo. JARDÍN 11 De 17 a 20 h. Colectivo Z . Entra en Eszena. JARDÍN 9

. Entra en Eszena. JARDÍN 9 17 h. Violeta Borruel danz a: Lo que habita. PATIO DE LA CORONA

a: Lo que habita. PATIO DE LA CORONA 17:30 h. Grupo Folkórico El Pilar : Jota. PATIO DE LA CORONA

: Jota. PATIO DE LA CORONA 18 h. Títeres Tía Helena : Cajal, el Rey de los Nervios. JARDÍN 10

: Cajal, el Rey de los Nervios. JARDÍN 10 18:30 h. Charraire: Garabato y Cuchufleta . JARDÍN 12

. JARDÍN 12 18:45 h. Banda de Gaitas de boto aragonesa s. PATIO DE LA CORONA

s. PATIO DE LA CORONA 19:30 h. Pilar Almalé: Goya, te quiero. SALA DE LA CORONA

SALA DE LA CORONA 19:30 h. Carpa Mágica: Javi el Mago . JARDÍN 10

. JARDÍN 10 20:30 h. Carpa Mágica: Civi Civiac . JARDÍN 10

. JARDÍN 10 20:30 h. La estrella azul live . Concierto. JARDÍN 4. ESCENARIO CENTRAL -- De 10 a 21 h. Ciencia en Aragón: Exposición científica y telescopio solar. JARDÍN 7 De 10 a 21 h. Stand Turismo de Aragón. JARDÍN 13

. Concierto. JARDÍN 4. ESCENARIO CENTRAL -- De 10 a 21 h. Ciencia en Aragón: Exposición científica y telescopio solar. JARDÍN 7 De 10 a 21 h. Stand Turismo de Aragón. JARDÍN 13 De 10 a 21 h. Exposición ESDA: Carteles de San Jorge . PATIO DE LA CORONA

. PATIO DE LA CORONA De 10 a 21 h. Exposición Estatuto de Autonomía de Aragón PATIO DE LA CORONA. ACCESO

Actividades en Huesca

El Cerro de San Jorge será el punto de encuentro durante las celebraciones del Día de Aragón, aunque las actividades se repartirán por toda la ciudad.

De 9:00 a 22:00h. Porches de Galicia. Stands Día Mundial del Libro .

. 10:00h.. Ermita de San Jorge. Misa. Actuación musical de la Coral Oscense .

. 10:00h.. Calle Monzú (Polígono Sepes). XX Trofeo de Escuelas de Ciclismo , perteneciente a los Juegos Escolares de Aragón.

, perteneciente a los Juegos Escolares de Aragón. 10:00h. Campo de Tiro Loreto. XLII Gran Premio San Jorge fuego central y pistola deportiva . Organiza Club de Tiro Loreto.

. Organiza Club de Tiro Loreto. De 10:30 a 13:30h. Pista de Patinaje de Velocidad . Circuito de patinaje divertido.

. Circuito de patinaje divertido. 11:00h. Cerro de San Jorge. Reparto de la tradicional torta de San Jorge.

De 11:00 a 14:00h. Cerro de San Jorge. ZONA JOVEN . Red de Ocio. Actividades deportivas: futbolín humano, slackline, vóley. Zona creativa: arte y movimiento con malabares y cariocas. Zona cultural: taller de percusión y danza africana.

. Red de Ocio. Actividades deportivas: futbolín humano, slackline, vóley. Zona creativa: arte y movimiento con malabares y cariocas. Zona cultural: taller de percusión y danza africana. 11:30h. Calle Monzú (Polígono Sepes). XXXIX Trofeo San Jorge de ciclismo categoría cadetes . Organiza: Peña Cicloturista Huesca.

. Organiza: Peña Cicloturista Huesca. 12:00 h. Cerro de San Jorge. Teatro. Cía. Jean Philippe con el espectáculo “Sin remite” .

. 12:00 h. Llegada de la XXV Jorgeada de Aragón . Andada desde el Palacio de la Aljafería de Zaragoza hasta la ermita de San Jorge. Plantación de un árbol conmemorativo e imposición del pañuelo de andarín al Santo.

. Andada desde el Palacio de la Aljafería de Zaragoza hasta la ermita de San Jorge. Plantación de un árbol conmemorativo e imposición del pañuelo de andarín al Santo. 12:00 h. Cerro de San Jorge. 11º Concurso de tortas y bizcochos San Jorge . Entrega de premios.

. Entrega de premios. 13:30 h. Cerro de San Jorge. Animación. Batucada Samba Norte .

. De 16:00 a 19:30 h. Cerro de San Jorge. Gran parque infantil de hinchables.

17:00 h. Cerro de San Jorge. Actuación folclórica. Grupo Folclórico Elenco Aragonés .

. 19:30 h. Plaza Luis López Allué. Luenga de Fumo. Actuación musical. Radices .

. 20:30 h. Plaza Luis López Allué. Luenga de Fumo. Actuación musical. Ixeya.

Todo organizado en Teruel

La ciudad de Teruel concentrará sus principales celebraciones .