LEER MÁS Se buscan familias voluntarias para acogimiento familiar

El 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia y uno de los objetivos es el de visibilizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Entre los que destaca poder garantizarles la sanidad, la educación y la alimentación. Desde la Asociación de Acogimiento Familiar de Aragón, ADAFA, abogan por el “Derecho de Todos los niños y niñas a crecer en familia”, para lo que han promovido una declaración de Aragón.

Esta Declaración contempla cinco compromisos que, como indica Elena Pueyo, desde ADAFA, son “defender el derecho de la infancia a crecer en familia; dar visibilidad al acogimiento familiar; favorecer una mirada respetuosa y libre de estereotipos; impulsar una cultura de buen trato a la infancia, y colaborar con la Red de Embajadores para sensibilizar a la sociedad”. Porque como defiende Pueyo, “no hay más familias acogedoras porque no saben que existe este servicio".

Desde hace unos años, hay un objetivo establecido por el Gobierno central y las comunidades autónomas para conseguir que en 2030 no haya ningún menor de 10 años en centros asistenciales sino en familias de acogida. Elena Pueyo asegura que se está en ese camino, “pero se necesita más visibilidad de que existe la posibilidad de acoger a un niño que necesita la ayuda de una familia ante una circunstancia que le impide estar con la suya”.

En la actualidad, hay unas 87 familias acogedores y 33 lo son en modalidad de urgencia y temporal. Del total, están activas en este momento 53 familias. Pero siempre son necesarias más y ese será una de las misiones de la Red de Embajadores del Acogimiento Familiar de Aragón del que forman parte, de momento, ocho personas destacadas de la sociedad aragonesa y a la que se invita a participar a “instituciones, empresas, entidades sociales, profesionales y ciudadanía que quieran sumarse para conseguir tener una sociedad aragonesa comprometida con el derecho de todos los niños y niñas a crecer en familia”. Actualmente la red está formada por: