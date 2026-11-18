Carinsertas, empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Huesca, ha renovado la imagen de su tienda Moda re- y ha reacondicionado el local para mejorar la accesibilidad y la experiencia de compra. Conservando su misma ubicación, en la plaza Unidad Nacional, las mejoras han consistido en el cambio de la puerta de entrada para favorecer la accesibilidad, la instalación de paneles corporativos con la nueva imagen de marca y la renovación del mobiliario expositor para ganar amplitud y funcionalidad en el punto de venta. En esta adecuación, que ha supuesto una inversión de 8.000 euros, se ha contado con proveedores de ámbito local. Además, en ella han participado personas que participan en los talleres prelaborales de Cáritas Diocesana de Huesca.

Economía circular e inserción laboral

La tienda Moda re- es la cara visible del proyecto textil de economía circular impulsado por Cáritas y gestionado en Huesca por Carinsertas. A través de la recogida, clasificación y reutilización de prendas, la iniciativa combina la reducción de residuos textiles con la creación de empleo para personas en situación de vulnerabilidad social. Además, el establecimiento garantiza una entrega social digna, ya que las personas acompañadas por Cáritas Huesca pueden elegir sus prendas en un entorno comercial normalizado mediante vales sociales.

Carinsertas gestiona en la capital oscense 31 contenedores de recogida selectiva con los que recupera más de 200 toneladas de textil al año. Esta actividad sostiene actualmente 7 puestos de trabajo en el área textil, de los cuales 5 son puestos de inserción en los que las personas contratadas reciben acompañamiento y formación para dar el salto al mercado laboral ordinario.