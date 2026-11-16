Los regantes de Bardenas, preocupados por la situación de Yesa

El embalse de Yesa presenta una imagen inusual debido a la sequía que se está sufriendo desde verano, a pesar de que las lluvias de estos últimos días han contribuido a paliar un poco la situación. Se ha rozado el mínimo de capacidad con el 11% y ahora se encuentra al 15%, según los últimos datos del SAIH Ebro.

Los regantes afrontan con incertidumbre este escenario, ya que sus explotaciones podrían verse comprometidas a pesar de contar con cultivos que resisten a periodos de escasez.

El momento clave será en diciembre, aunque confían en que antes lleguen las precipitaciones y la nieve. También preocupa el abastecimiento, ya que Yesa aporta el agua de boca a 50.000 personas del entorno y también a los habitantes de Zaragoza capital.

El presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Bardenas, José María Vinué, asegura que la principal reivindicación es culminar el recrecimiento de Yesa para poder almacenar 600 hectómetros extra y afrontar con garantías las épocas de sequía.