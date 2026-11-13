Constituido el grupo de trabajo para corregir los malos resultados en el informe PISA

El Gobierno de Aragón ha constituido un grupo de trabajo formado por una veintena de profesores, directivos, inspectores, expertos de la Universidad y representantes del departamento de Educación, para estudiar cambios que permitan corregir los malos resultados en Comprensión Lectora o Matemáticas de los alumnos aragoneses en el informe PISA.

Partiendo del diagnóstico de quienes trabajan en el día a día con ellos, este grupo estudiará medidas a corto plazo para, de aplicación ya el próximo curso, que ayuden a mejorar el nivel de los estudiantes. También se reforzará la formación de los profesores encargados de impartir esas materias, y más a largo plazo, analizarán cambios del currículo de cara al refuerzo de la lengua y las ciencias.

La consejera de Educación, Carmen Susín, explica que el de hoy es un primer paso para mejorar el aprendizaje de los alumnos, que debe ser el eje central de la política educativa. “Tenemos que trabajar porque nuestros profesores tengan la mejor formación posible para ofrecer a nuestros alumnos el mejor aprendizaje posible”, ha trasladado.

El grupo de trabajo establecerá un calendario de reuniones periódicas para avanzar en el diagnóstico y diseño de medidas. Estudiarán, por ejemplo, los programas que han favorecido la mejora de los resultados de los alumnos en el informe PISA en Madrid, Castilla y León o Asturias, o incluso en otros países europeos, según ha trasladado el director del Centro de Evaluación, Formación y Calidad del Gobierno de Aragón, Jorge Ortigas.