¿Qué derechos tengo como trabajador ante una huelga general?

Quedan pocas horas para que comience la primera huelga general desde 2012. Ante esto, todos los trabajadores tienen derecho a no ir a trabajar como medida de protesta y no tienen que preavisar a su jefe de si va a realizar huelga o no. El vicepresidente de la sección de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Zaragoza, Javier Checa, explica qué “quien desee ir a trabajar, puede hacerlo y los piquetes no pueden impedírselo, según la ley solo pueden informar, pueden tratar de persuadir o convencer a una persona para que se una a esa huelga, pero no pueden impedir ni forzar ni coaccionar”.

El empresario no puede ni sustituir a un trabajador que ha hecho huelga ni cargar de funciones a quienes no la hacen, como tampoco tener represalias sobre quienes han ejercido el derecho de huelga. Si es despedido o trasladado días después de la huelga, el empresario tendrá que demostrar que el despido tiene una motivación diferente a la huelga.

¿Le pueden quitar parte del sueldo de ese día?

Al que no vaya a trabajar se le va a descontar ese día de su salario global, tanto las retribuciones básicas como las complementarias de ese día y no cotizará a Segura Social de una forma normal, sino que recibirá un alta especial de cotización, que es el alta en situación de huelga

Si trabaja, ¿le pueden cargar con el trabajo extra de los compañeros?

No, precisamente para salvaguardar el derecho a la huelga. Lo que prohíbe la ley y la jurisprudencia es que las personas que vayan a trabajar no realicen las funciones de quienes no han ido a trabajar. Tampoco se permite que la empresa contrate o permita hacer horas extras para realizar las funciones de quien no ha ido a trabajar.

¿Puede un empresario preguntar si va a hacer huelga?

Puede preguntar, pero el trabajador tiene derecho a no contestar. La huelga no tiene que ser preavisada, cada persona pueda realizarla en su conciencia y puede decidirlo en el momento antes de ir a trabajar o días antes, según su conciencia le permita y, sobre todo, es una garantía, de algún modo, para evitar ciertas represalias que pueda llegar a haber para quien realice la huelga.

Si haces huelga, ¿te pueden despedir o sancionar?

No, no está totalmente prohibido que una persona que se ha sido hecha huelga sufra con posterioridad algún tipo de represalia. Si hay un despido, una sanción, un traslado a otro centro de trabajo o a otra ciudad, como medida de presión o de represalia posterior ha de ser el empresario el que tendrá que demostrar que hay una motivación diferente a la huelga.