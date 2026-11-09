El Santo Grial y su presencia en Aragón, protagonistas en Ocultura

En torno a 600 personas han participado en la novena edición de Ocultura celebrada en Zaragoza. Una cita que en esta ocasión ha puesto su mirada en una de las reliquias con más misterio y más ambicionada de la historia: el Santo Grial. “Existen numerosos griales en toda Europa que se supone trajeron los cruzados después de las misiones a Tierra Santa del período tenso de la Edad Media, pero también tiene mucho misterio porque hay gran debate sobre si una reliquia del tiempo de Cristo pudo haber sobrevivido tanto tiempo hasta llegar al siglo XXI”, explica el escritor y organizador de Ocultura, Javier Sierra.

De hecho, una de las conferencias con las que se clausuró esta edición estuvo centrada en la posibilidad de la existencia de un grial en León. “Surgió la posibilidad de que el cáliz de Doña Urraca, una copa de piedra que se conserva desde la época de los Reyes de León en la colegiata de San Isidoro”, asegura Sierra quien añade que “se opone a la leyenda del Santo Cáliz que hoy se conserva en Valencia, pero que sabemos que durante varios siglos estuvo en iglesias de los Pirineos aragoneses”.

La hipótesis que baraja Javier Sierra es que muchos de estas copas o griales fueron utilizados para legitimar las dinastías reales en la Europa medieval, “quien poseía un objeto como este tenía más opciones para considerarse un buen rey”. De hecho, en San Juan de la Peña se puede contemplar una réplica del que hay en Valencia, en recuerdo de los siglos que estuvo en este monasterio aragonés. El pergamino con la reclamación que hizo Martín I “El Humano” para llevarlo a Valencia es la primera prueba escrita que menciona la presencia del cáliz en la Península Ibérica.

Para Javier Sierra, la literatura ha sido clave para el Santo Grial, “la palabra Grial no está en los textos sagrados, no está en los evangelios. En la escena de la última cena, los evangelistas mencionan un cáliz, una copa. La palabra Grial se acuña en los Pirineos, deriva de un objeto de uso común, que es un cuenco, una escudilla, a la que llamaban en la Edad Media “grazal”, y de ahí salta a los poemas de los trovadores franceses, en especial, Chrétien de Troyes, que en 1180 escribe el Cuento del Grial”.

Uno de los anhelos es contar con una Ruta del Santo Grial, algo que también se abordó en el encuentro de Ocultura. Está pendiente crear un “camino de peregrinación que una todos los lugares por los que ese cáliz aragonés pasó en la Edad Media. Ya está establecida esa ruta entre Huesca, la provincia de Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia, y se está trabajando desde el punto de vista incluso político de las distintas administraciones, para crear una señal para los peregrinos”, asegura Sierra