CatanDO Somontano para celebrar el Día del Enoturismo

La Denominación de Origen Somontano ha organizado un mes de noviembre repleto de actividades enmarcadas en la iniciativa “CatanDO Somontano”, más de 40 propuestas que se desarrollarán en diferentes escenarios para “ayudar a descubrir auténticas maravillas y atraer actividad en un mes que no era propicio para viajar, pero que si te ofrecen una propuesta atractiva ayuda a desestacionalizar el turismo”, explica Eli Rio, directora de comunicación de la DOP Somontano.

El día 8 de noviembre se celebra el Día Mundial del Enoturismo, una iniciativa que surgió en 2009 por parte de la Red Europea de Ciudades del Vino precisamente para potenciar el turismo que gira en torno al vino y promocionar a las regiones vitivinícolas desde el punto de vista económico y cultural. Se celebra el segundo domingo de noviembre.

La Denominación de Origen Somontano lo celebrará el sábado 7 de noviembre para favorecer que “se alargara el fin de semana y facilitar las pernoctaciones para permitir que los visitantes acudieran tanto a bodegas como a los restaurantes”, asegura Eli Rio. Así, la plaza de los Baños Árabes de Barbastro va a acoger una jornada para disfrutar de vinos y tapas. Todas las actividades de la Denominación se pueden encontrar en www. catanDOSOMONTANO.com, pero algunas actividades destacadas:

14 de noviembre: maridaje sonoro con Jesús Bombín

21 noviembre: “ Un vino con… Josefina Loste ”, la primera mujer que se lanzó a abrir la primera casa rural en Aragón.

”, la primera mujer que se lanzó a abrir la primera casa rural en Aragón. 26 noviembre: presentación del libro “El silbido del abrevadero” de José Mª Salas

Buenas noticias en torno al vino

La Bodega el Grillo y la Luna ha lanzado una nueva añada, la de 2018, enmarcada en la gama top de la bodega. “Una añada que se caracteriza por ser especialmente elegante con un decoupage muy representativo de la riqueza del Somontano”, explica la responsable de comunicación de la DOP.

Destacada es también la presencia de los vinos de la DOP Somontano en la gala de las Estrellas Michelin que se celebra el 1 de diciembre en Huesca. Entre los vinos escogidos estarán: Efímero, de Bodegas Fábregas y Principio Moristel de Bodega Pirineos.

En lo que respecta a premios, Bodega Enate se ha hecho con cinco premios en los Berliner Wein Trophy 2026. Ha obtenido medallas de oro para el Enate Merlot-Merlot 2022, Enate Syrah-Syrah 2023, Enate Chardonnay Fermentado en Bárrica 2023 y Enate Reserva 2020, que es un 100% Cabernet Sauvignon. Pero no sólo esto, el Enate Cabernet-Cabernet 2022 ha sido considerado como el Mejor Vino Tinto del mundo.