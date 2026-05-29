Premios y reconocimientos para los vinos de la D.O. Somontano

Los vinos de la D.O. Somontano son una muy buena opción para brindar y celebrar. De ahí que estén presentes en diversos eventos como explica Eli Rio, directora de comunicación y Marketing de la D.O. Somontano. El 21 de mayo fueron invitados a la gala de los III Premios Onda Cero Huesca en la que se reconoció el trabajo realizado por diversas entidades y personas desde y para la provincia oscense. Los galardonados fueron Andrea Gil, AMEPHU - Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia, Asociación Guayente, Huesca Naturaleza, Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y Luis Costa. “Todos ellos son ejemplo del talento, compromiso social y profesionalidad de la provincia”, asegura Eli Rio.

Pero también van a estar presentes en otros eventos como en la jornada que el 2 de junio se va a celebrar en Madrid, en el “Círculo Paraíso” de la Fundación Basilio Paraíso con la presencia de diversos empresarios aragoneses y altos directivos de la comunidad. “Dos vinos de la D.O. Somontano, uno tinto y otro blanco, acompañarán el almuerzo que estará organizado por el catering de Samantha Vallejo-Nágera".

Y otro de los eventos que no se pierde la D.O. Somontano es la II Feria de la Garnacha de Zaragoza, del 4 al 7 de junio en el Parque Macanaz, en la que “es una oportunidad para mostrar nuestras garnachas extraordinarias que están a pie del Pirineo. Esto le da un carácter completamente diferente y también complementario al resto de sellos de calidad aragoneses”, explica Eli Río. Laus y Sommos son algunas de las bodegas de la denominación que estarán presentes.

De Zaragoza a Huesca, porque los días 12 y 13 de junio, la sala 21 de Huesca va a celebrar Festival XXI con motivo de su decimoquinto aniversario. “Luis Costa siempre ha dicho que Huesca se merecía un festival musical y decidió organizarlo”, asegura la directora de marketing de la D.O.Somontano. Serán dos “días de conciertos de alto nivel, pero también con un alto nivel gastronómico con diferente tipo de cocina que están preparando los Estrellas Michelin Lillas Pastia y Tatau Bistro y el maestro chocolatero Raúl Bernal de La Paca”.

La amplia agenda para el mes de junio se complementa con Bodegas Pirineos que ha vuelto a poner en marcha “Platos con Historias” de la mano de su nuevo vino 3.404 Barrica 2024, cono “Somontano en Ruta” que va a realizar tres paradas y las dos que propone el Bus del Vino a finales de junio.

Reconocimientos a las bodegas

Respecto a los reconocimientos, la directora de comunicación de la Denominación destaca el que ha obtenido la Bodega ENATE, una mención especial en los IV Premios de los Lectores de Viajes National Geographic 2026. “Fue finalista como Mejor Bodega y se quedó muy cerca de ser la ganadora, por lo que la revista tuvo el detalle de darle esta mención especial a todos los méritos y trabajo que han realizado en los últimos años”. Ya en los premios de la Ruta del Vino de España, ganó el premio a Mejor Bodega no Turística.

Eli Rio recuerda que Bodega ENATE forma parte también de la experiencia “Las Tres Catedrales” liderada por el Museo Diocesano Barbastro-Monzón que se presentó recientemente. “Lo hace aportando el punto artístico con el punto vinícola y marida a cada una de estas tres catedrales con tres vinos de la bodega”.