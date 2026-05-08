Huesca, primera parada del tour "Somontano en Ruta"

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La Ruta del Vino Somontano regresa a la Plaza López Allué de Huesca este 9 de mayo con una nueva edición de “Somontano en Ruta”, inaugurando así el calendario de su Tour 2026. La cita, que repite en la capital oscense por cuarto año consecutivo, volverá a ser el punto de partida de este ciclo enoturístico que recorre las plazas del Alto Aragón con sus 4 ingredientes principales: vino, música, arte y gastronomía local.

Somontano en Ruta se celebrará de 12h a 17h de la tarde en la Plaza López y contará con la presencia de 11 bodegas de la Ruta del Vino Somontano (Idrias, LAUS, Meler, Monte Odina, Pirineos, Sers, Sommos, Obergo, Viñas del Vero, Mipanas y Leo & Niné). La gastronomía de la mano de 6 restaurantes de la ciudad que ofrecerán sus tapas (Las Torres, Brutal, Martín Viejo, Ella es brava, Abba y Olla de Huesca), un maridaje que se completará con 2 artistas locales: Edgar Camarero y Tere Sempere que pintarán sobre una barrica en directo y el acompañamiento musical de Sonido 54 durante todo el evento.

Como el año pasado, en el desarrollo del evento en esta parada del Tour en Huesca se contará con la colaboración del centro especial de empleo Valentia.