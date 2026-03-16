El Tour Somontano en Ruta girará por seis localidades de la provincia

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La Ruta del Vino Somontano y Tu Provincia Huesca La Magi han presentado hoy en Barbastro el Tour 2026 “Somontano en Ruta”. Ciclo enoturístico que desde hace cuatro años recorre diferentes municipios del Alto Aragón acercando el vino DO Somontano a sus plazas. Fernando Torres, presidente de la Ruta del Vino Somontano y Sergio Serra, diputado de turismo de la DPH, han presentado la hoja de ruta de este 2026, acompañados por alcaldes y representantes institucionales de los municipios participantes y más de medio centenar de “compañeros de ruta” que han contribuido al crecimiento del ciclo desde su primera edición.

“Somontano en Ruta”, que ya se ha consolidado como una de las propuestas enoturísticas más singulares del territorio, volverá a reunir en cada parada los cuatro ingredientes que definen el ciclo: vino DO Somontano, gastronomía local, música y arte sobre barrica. Durante la presentación, Sergio Serra, diputado de Turismo de la Diputación Provincial de Huesca, destacaba el valor del ciclo como herramienta de dinamización del territorio y promoción turística de la provincia. Por su parte, Fernando Torres, presidente de la Ruta del Vino Somontano, ponía en valor la colaboración entre instituciones, bodegas, hostelería y ayuntamientos para hacer posible esta iniciativa, agradeciendo especialmente el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca y de los municipios participantes.

Cada parada del ciclo crea un punto de encuentro donde bodegas de la Ruta del Vino Somontano ofrecen sus vinos, restaurantes y establecimientos hosteleros elaboran tapas especiales, y la música y pintura sobre barrica en directo completan una experiencia pensada para celebrar la vida en las plazas.

El Tour 2026 de Somontano en Ruta arrancará el 9 de mayo en Huesca, en la Plaza López Allué. Continuará el 23 de mayo en la Plaza España de Binéfar y el 30 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento de Benasque. El ciclo seguirá su recorrido el 6 de junio en la Plaza Biscós de Jaca y el 20 de junio en la Plaza Mayor de Aínsa, dentro del marco del Festival Castillo de Aínsa. La cuarta edición se cerrará el 7 de noviembre en Barbastro, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Enoturismo.